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Elazığ'da 3 araç bir birine girdi

Elazığ’da 3 araç bir birine girdi, otomobiller refüjde kalırken biri ağaca çarptı.

Elazığ'da 3 araç bir birine girdi, otomobiller refüjde kalırken biri ağaca çarptı.


Kaza, merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Malatya Caddesi istikametine seyir halinde olan 34 NS 3240 plakalı araç, önündeki 06 DR 9190 plakalı otomobile, o otomobilde 23 AAJ 692 plakalı araca çarptı. Kazada otomobiller refüje çıkarken, biri de ağaca çarptı.


Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişiye sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti.


Polisin güvenlik tedbiri aldığı yolda itfaiye ekipleri de araçları olası bir yangın tehlikesine karşı kontrol etti.

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