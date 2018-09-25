Elazığ'da 3 bin kişiye aşure dağıtıldı

Elazığ'da Muharrem Ayı dolayısıyla 3 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Elazığ Belediyesinin desteğiyle Anadolu Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma ve Yayma Derneği koordinesinde aşure günü düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda organize edilen program kapsamında 3 bin kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı.Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da vatandaşlara aşure ikram etti.

15 Temmuz'da 28 gün boyunca alevisiyle sünnisiyle bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Bu ay Muharrem ayıdır. Peygamber efendimiz ve onunla birlikte sahabenin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği ay. Ensar'la muhacirin bir araya geldiği bir ay. Aynı zamanda Peygamber efendimizin göz bebeği torunu Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu bir ay. Biz Hazreti Hüseyin'in şehadetinin ne anlama geldiğini biliriz. Ona göre üzülürüz. Duamızı yapar ve aşure gününde onu anarız. Biz beraberiz. Bir aradayız. Ülkemizin yanındayız. Bizi yıkmak isteyenlere karşı el birliği yaptık. Bir arada olduk. Birlikte mücadele ettik. Ebediyen bu ülkede bağımsız, birlikte yaşamak ve birlikte yol yürümek için bir araya geleceğiz. Aşure gününde de duamızı eksik etmeyelim“ dedi.

Dernek Başkanı Turgay Genç ise,“ Hicri 1438 yılının Muharrem Ayını idrak ediyoruz. Muharrem ayı efendimizin hürmete şayan bir ay olarak nitelendiği sayısız lütuf ve hikmetlerle dolu kutlu bir aydır. Muharrem ayı aynı zamanda yüreklerimizde derin yaralar açan kerbela hadisesine tanıklık eden aydır"ifadelerini kullandı.