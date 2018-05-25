Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 22:58

Elazığ’da 3 kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’da 3 kişiyi silahla yaralayıp kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Elazığ’da 3 kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

25 Mayıs 2018 22:58


Olay, 4 gün önce merkez Nailbey Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,23 FE 436 plakalı otomobille caddede ilerleyen U.G. ve C.K., silahla ateş açmaya başladı. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, belirlenen araçtaki şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Polisin yaptığı çalışma sonrası, U.G. olaydan hemen sonra, C.K. ise dün Şehit İlhanlar Caddesi Toplum Kavşağında yakalanarak gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç