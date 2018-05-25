Elazığ’da 3 kişiyi yaralayan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, 4 gün önce merkez Nailbey Mahallesi General Abdullah Alp Doğan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,23 FE 436 plakalı otomobille caddede ilerleyen U.G. ve C.K., silahla ateş açmaya başladı. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, belirlenen araçtaki şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polisin yaptığı çalışma sonrası, U.G. olaydan hemen sonra, C.K. ise dün Şehit İlhanlar Caddesi Toplum Kavşağında yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.