Elazığ'da 30 üreticiye, zeytin fidanı hibe edildi

Elazığ'da 30 çiftçiye zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından,İl Özel İdaresi desteğiyle zeytincilik yapılması için Keban İlçesinde 30 çiftçiye 1'er dönüm için zeytin fidanı hibe edildi. Düzenlenen programla üreticilere fidanlar verildi.

İlçenin Su ürünleri ile dikkat çektiğini aktaran Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan;"Keban baraj gölüyle birlikte biz bugün Elazığ tarım teşkilatı olarak Türkiye de iç sularda en fazla alabalık üretimi yapan birinci sırada bir il durumundayız ve yapmış olduğumuz bu alabalık üretiminin yüzde 80'ni ilçe sınırımız içerisinde Keban üreticileri tarafından yapılmaktadır, dolayısıyla bu kadar zenginliğin içerisinde sadece suyla değil bunun yanında diğer tarımsal faaliyetleriyle de öne çıkmasını istiyoruz. Bu manada üretime katkıda bulunmak amacıyla geçen yıllar da dağıtımını gerçekleştirdiğimiz badem ve ceviz fidanlarıyla birlikte ilçemizdeki meyvecilik alanını biraz daha genişletme kapsamında çalışmalarımız oldu. Tabi ki bugün zeytin fidanı dağıtıyoruz. Bu bereketli topraklara bu bereketli bitkiyi getirip buluşturmak ve ilçemizde zeytin üretimini yaygınlaştırmak ayrı bir önem arz ediyor. Bizler de bugünkü programımız da 30 tane üreticimize 1 dekarda olmak üzere toplamda 30 dekar alanda il özel idaremizin desteklemiş olduğu, finanse ettiği fidanları topraklarımızla buluşturacağız"dedi.