Elazığ’da 330 firma yatırım için sırada

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, FETÖ/PDY davaları, Cazibe Merkezi Programı, vali atamaları, Elazığ Tanıtım Günleri ve hedefleri hakkında değerlendirmede bulundu. Elazığ’daki 61 sanıklı FETÖ/PDY davalarının oda bünyesindeki Vali Murat Zorluoğlu Konferans Salonunda devam ettiğini belirten Başkan Alan, salonun kullanımıyla ilgili isteğin Cumhuriyet Savcılığından geldiğini ve ülke için çok önemli olan bu sürece oda olarak kayıtsız kalmadıklarını ifade etti.

Cazibe Merkezleri Programına Elazığ’dan 330 firmanın yatırım yapmak amacıyla başvurduğunu kaydeden Alan, “Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Bankası ile yapmış olduğumuz görüşmelerde sürecin devam ettiği ve müracaatların titizlikle ele alındığı ifade edilmekte. İçinde bulunduğumuz Temmuz ayı içerisinde bu yılın ilk dönemi için başarılı bulunan projelerin ilan edilmesini bekliyoruz. Bizim beklentimiz ilimizde bu dönem içerisinde 15-20 firmanın desteklenmesidir. Bu da en az 2 bin 500 ve 3 bin kişinin istihdamı anlamını gelmektedir. Elbette bu bir süreçtir. 10 yıl sürecek olan bu destekler bölgenin kalkınma ve gelişmesinin temelini teşkil edecektir. Firmaların bu anlamda moral bozukluğu yaşamamasını istiyorum. Çünkü bu yıl içerisinde ikinci teklif çağrısının da olması bekleniyor. Girişimcilerimizin tüm bu süreçleri takip ederek değerlendirmesi kendilerinin ve ilimizin yararına olacaktır” dedi.

Valiler Kararnamesiyle Van Valiliğine atanan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ve Elazığ Valiliğine atanan Çetin Oktay Kaldırım’a başarılar dileyen Alan, “Valimiz Murat Zorluğolu ilimizde çok başarılı bir yöneticilik dönemi geçirmiş ve ilimize önemli katkılar sağlayarak toplumun tüm kesimleriyle yakın iletişim kurarak gönüllerde yer edinmiştir. Elazığ Valiliğine atanan Çetin Oktay Kaldırım’da kurumlarda önemli görevlerde bulunmuş ve özellikle Kalkınma Ajansı gibi proje odaklı bir kurumda yıllarca yöneticilik yaparak önemli bir deneyim ve birikimle ilimize gelmiştir. Kendisi sürekli sahada ve halkın içerisinde olacağını ifade ederek, önemli hizmetler yapacağı mesajını vermiştir. Genç, dinamik ve çalışma arzusu üst seviyede olan valimizin biz oda olarak her zaman yanında yer alarak çalışmalarına ve projelerine destek vermeye hazırız” diye konuştu.

Bu yıl 5-8 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapılması planlanan 2. Elazığ Tanıtım Günleri çalışmalarını da değerlendiren Alan, “Ankara’daki vakıf ve derneğimizin organizasyonunda valilik, belediye, TSO ile ilimizdeki STK ve kurumlar tarafından desteklenen tanıtım günlerine ilimizin gerçekten ihtiyacı var. Bu şehrin kalkınma ve gelişme noktasında çok önemli avantajları ve fırsatları bulunuyor. Özellikle Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan Elazığ, program kapsamındaki 23 il arasında sahip olduğu avantajlar bakımından dikkat çekiyor. Bu nedenle bizim ilimizin bu avantajlarını çok iyi anlatmamız ve tanıtmamız gerekiyor. Ankara, İstanbul ve Avrupa’nın üç ayrı ülkesinde oda olarak işadamlarıyla buluştuk ve programı anlattık” şeklinde konuştu.

Elazığ OSB’de yapılacak olan yatırımların 6. bölge desteklerinden istifade etmesinin sağlandığını ancak ilin kalkınması ve gelişmesi için tüm şehrin 6. bölge kapsamında olması gerektiğini vurgulayan Alan, “Oda olarak bundan sonraki en büyük hedefimiz ve önceliğimiz ilimizin bir bütün olarak teşviklerde 6. bölgede olmasıdır. İlçeler bazında baktığımızda tarım, hayvancılık, madencilik, su ürünleri, enerji, turizm ve imalat sanayi gibi her yörenin kendine özgü değeri olduğunu görüyoruz. Bu nedenle teşviklerin tüm ilçeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu bölgelerdeki değerlerimizin ekonomiye kazandırılması, o yöredeki işsizliğin kaldırılması ve ilçelerin gelişmesi ancak böyle mümkün olacaktır. Tüm bunlarla birlikte haksız rekabetinde ortadan kaldırılması için bu gerekiyor. Mevcut yatırımcının rekabet avantajını elinden aldığınızda ticari hayatını sürdürebilmesi mümkün değil. Oda olarak bu süreçte en öncelikli hedefimiz ilimizin tüm bölgeleriyle teşviklerde 6. bölge kapsamına girmesidir ifadelerine yer verdi.