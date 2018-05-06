Elazığ’da 35 öğrenci için hafızlık icazet merasimi

Elazığ Belediyesi ve Evrensel Kur’an İlimleri Derneği tarafından hafızlıklarını tamamlayan 35 öğrenci için icazet merasimi yapıldı. Afganistan’da şehit edilen Hafız’ın anısına, 35 öğrenciye hafızlık eğitimi verildiği belirtildi.

Düzenlenen programda Evrensel Kur’an İlimleri Derneği Başkanı Emrah Seçer peygamber efendimizin hayatından örnekler anlattı.

Türkiye’nin birçok ilinden gelen gençlerin bu mutlu gününe, ortak olmak için geldiğini dile getiren, Medrese Alimleri Derneği Başkanı Dr. Molla Tayip Elçi, “Hepimiz bugün mutluyuz, gururluyuz. Zira bu gençlerimiz herhangi bir okulu, üniversiteyi bitirmemişler. Bu gençlerimiz çok kıymetliler. Her biri birer mücevherdir. Allah’ın vahyinin Allah resulünden den günümüze kadar taşıyan halkalardan bir halka olarak gelecek nesillere vahyi taşıyacakları için vahyin hamili olacakları için çok kıymetliler. Onun için biz onların hatırı için uzun yollar kat ederek buraya kadar geldik. Onların sevincine ortak olduk"dedi.

Yakup Kılıç Spor Salonunda yapılan programı çok sayıda katılımcı izledi.