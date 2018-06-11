Elazığ’da 37 milyonluk 29 tesisin açılışı yapıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğünce yürütülen IPARD programı kapsamında destek alan tavuk çiftliğinden soğuk hava deposuna, peynircilikten kayısı tesisine toplam 29 tesis, kurulumunu tamamladı. 22 milyonu hibe olan 37 milyon liralık 29 tesisin açılışı bugün, Organize Sanayi Bölgesinde il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Kurumları tarafından desteklenen 29 projenin açılışını yaptıklarını belirten TKDK Başkanı Hakan Kalender, "TKDK tarafından bu projelere 22 milyon liralık hibe sağladık. Bu hibeler sayesinde Elazığ’da toplam 37 milyon liralık yatırım yapıldı. Bu sayede yeni iş imkanları oluştu. TKDK olarak 2011 yılından itibaren Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma IPARD programları kapsamında yatırımcılarla buluşturuyoruz. Elazığ bizim destek verdiğimiz, oldukça da fazla yatırım aldığımız illerimizden birisidir. TKDK olarak süt üretiminden besiciliğe, işleme pazarlama tesislerinden kırsal turizme, su ürünlerinden arıcılığa kadar yaklaşık 20 farklı konuda hibeler sunuyoruz. Bugüne kadar 42 ilimizde toplam 12 bin projeye 3,5 milyarlık hibe sağladık. Bu hibeler sayesinde önemli oranda yatırımlar yapıldı ve 60 bin istihdam oluştu” dedi.

"Türkiye yaptığı yatırımlarla kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda adım adım ilerliyor"

Türkiye’nin büyüdüğünü ve geliştiğini aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Böylece dünyada kendinden söz ettiren ülkeler gurubuna dahil oluyor. Burada 2002 yılından itibaren yapılan yatırımlar ve üretimler ülkenin biraz daha büyümesine vesile oluyor. En önemli yatırımlardan bir tanesi de tarım alanında yapılan yatırımlardır. Tarım alanına yapılan yatırımlar, bir devletin ve ülkenin en önemli stratejik yatırımlarıdır. Bir savaş anında insana en çok lazım olan unsurlardan bir tanesi de tarımdır. Türkiye yurt içinden ve dışından yapmış olduğu bu yatırımlarla kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda adım adım ilerlemektedir” diye konuştu.

"Büyüme rakamlarında rekorlar kırdık"

Bakanlık olarak çiftçilerin ve üreticileri hep yanında olduklarını vurgulayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, "Son 15 yılda yaklaşık 117 kat trilyon destek verdik. Sektörün büyümesi ve gelişmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettik. Bu kapsamda 2002 yılında 36.9 milyar olan tarımsal hasılamız, bugün 188.6 milyar TL’ye ulaşmıştır. Tarım ürünlerinde ki toplam ihracatımız ise 2012 yılında 3.7 milyar dolar iken, 2017 yılında 16.9 milyar dolara çıktı. Tarımda son 15 yılda yıllık ortalama yüzde 6 büyüme gerçekleşti. Büyüme rakamlarında rekorlar kırdık" şeklinde konuştu.

"Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla 10 bini aşkın istihdam sağlanacak"

Elazığ’ın büyüdüğünü ve geliştiğini aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, "Türkiye ye ciddi katkılar sağlıyor. Özellikle belli alanlarda Elazığ artık odaklı çalışıyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Proje odaklı çalışıyor. Dolayısıyla sektörel olarak da özellikle öncülediği hayvancılık ve tarım sektöründe ciddi güzel çalışmalar yapıyor. Şu anda içinde bulunduğumuz OSB 237 işletmeden müteşekkir. İnşallah devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 10 bini aşkın istihdam sağlayacak. Türkiye’nin göz bebeği OSB’lerden birisi. İnşallah değerini daha da arttıracak. Sadece içinde bulunduğumuz 5. kısım da 37 işletme faaliyette ve 12 tane de devam eden işletme inşaatı var" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Metin Bulut’un da konuşmasının ardından temsili sözleşme verme töreni yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri kurdele keserek tesislerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müsteşarı Mehmet Hadi,TKDK Başkanı Hakan Kalender, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Milletvekili adayları, STK temsilcileri ve yatırımcılar katıldı.