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Elazığ'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Elazığ’da bir bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen biri Pakistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da bir bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen biri Pakistan uyruklu 4 şüpheli yakalandı.


Hırsızlık olayı, merkeze bağlı Yemişler Köyünde bir bağ evinde gerçekleşti. Hırsızlığı fark eden bağ evi sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında güvenlik kameralarından bağ evinden çalınan malzemelerin yüklendiği kamyonet tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Pakistan uyruklu M.N. ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin bağ evinden,çamaşır makinesi, buzdolabı, soba, ocak, tüp, halı ve sandalye çaldıkları öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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