Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 16:08

Elazığ’da 4 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ’da polis köpeği ’Şimşek’le yapılan aramada bir araç içerisinde 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Elazığ’da 4 kilo esrar ele geçirildi

29 Nisan 2018 16:08


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada, Diyarbakır yolu üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında şüpheli bir araç durdurularak narkotik köpeği Şimşek’le arama yapıldı. Yapılan arama sonucu, araç stepne lastiği içerisine gizlenmiş vaziyette 4 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Araç sürücüsü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen sürücü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
25
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç