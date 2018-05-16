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16 Mayıs 2018 15:51

Elazığ’da 48 kursiyer sertifikalarını aldı

Elazığ’ın Değirmenönü köyünde eğitim alan 48 çiftçi ve üreticiye sertifika verildi.

Elazığ’da 48 kursiyer sertifikalarını aldı

16 Mayıs 2018 15:51


İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2018 yılı eğitim seferberliği kapsamında merkeze bağlı Değirmenönü köyünde ‘Bitki Zararlıları ile Mücadele’ ve ’Arıcılık’ kursları düzenlendi. Eğitimlere katılan ve başarıyla tamamlayan 48 kursiyere, belgeleri düzenlenen törenle verildi.


2018 yılı eğitim seferberliği kapsamında Değirmenönü köyünde 2 kurs düzenlediklerini belirten İl Müdürü Turan Karahan, “Kadınlara yönelik bitki besleme kursuna müracaat eden 20 kadın kursiyerimiz başarı göstererek bitki zararlıları ile mücadele sertifikasını aldı. Yine arıcılık kursuna katılan 2’si kadın 28 kursiyerimiz de başarı göstererek arıcılık sertifikası almayı hak etmişlerdir. Kurslara katılan çiftçilerimiz eğitimle birlikte doğru bildikleri yanlışları terk ederek, doğru uygulamaları yapacaktır” dedi.


Törene, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Yaşar Erdoğan, Değirmenönü Köyü Muhtarı Mustafa Ergün, teknik personel ve kursiyerler katıldı.




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