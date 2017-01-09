Kan stoklarının azalması üzerine Türkiye genelinde başlatılan “Kan bağışı” kampanyası kapsamında Elazığ’da 5 günde 500 ünite kan toplandı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın, kan stoklarının azalmasıyla ilgili yaptığı çağrı üzerine Elazığlılar kan bağış noktalarına akın etmişti. Bazı STK’lar ve kurumlar destek için kampanya başlatmıştı. Kampanyalar ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde Elazığ’da 500 ünitenin üzerinden kan toplandı. Stokların bir nebze rahatladığını ifade eden Türk Kızılayı Elazığ Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Selvi Eroğlu, kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın çağrısının üzerine tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da vatandaşların koşarak kan bağışı yapmaya geldiğini vurgulayan Dr. Eroğlu, “Geçen hafta çarşamba yapılan duyurunun ardından itibaren Elazığ Kan Bağışı Merkezi olarak çok güzel bir sayıya ulaştık. Elazığ olarak 500 ünitenin üzerinde kan bağışı aldık. Türkiye genelinde ise bir günde 13 binin üzerinde bağış yapıldı. Stoklarımız bir nebzede olsun rahatladı. Ancak kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Verilen her ünite kan anında kullanılmaktadır. Kış ayları dolayısıyla ameliyat ve trafik kazalarında azalma gibi bir durum yok. Aksine artarak devam etmekte ve kan ihtiyacı da sürekli olarak devam etmektedir” dedi.

Alınan 500 ünite kanla stokların dolmadığını aktaran Eroğlu, “Stoklar doldu diye bir durum söz konusu değil. Almış olduğumuz kan sürekli olarak tüketilmektedir. Kullanımı yaklaşık 10 gün civarında sürmektedir. Kan bağışı bir güne ve haftaya mahsus değil, devamlı olması gerekmektedir. Vatandaşlarımızda düzenli olarak kan bağışı yapmaya devam ederlerse bu kış aylarındaki bu sıkıntılarımız atlatmış olacağız” diye konuştu.

Kan bağışında bulunduğunu ve kan bağışının çok önemli olduğunu dile getiren Alican Demircan adlı vatandaş, “Her 4 ayda bir gelip kan bağışı yapıyorum. Vatandaşlarında bu konuda duyarlı olması ve gelip kan bağışı yapması lazım” ifadelerinde bulundu.

Kan verince çok rahatladığını ifade eden Hüseyin Çoban ise bir hayat kurtardığı çok mutlu olduğunu dile getirdi.