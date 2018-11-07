Elazığ'da 5 ton kaçak içki ele geçirildi

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada pet şişe, varil ve bidonlarda 5 ton kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı büfelere bir araçtan kaçak içki satıldığını tespit ederek çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, satışın gerçekleştirildiği araç Şehit İlhanlar Caddesi üzerinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 1,5 litre pet şişe içerisinde kaçak içki ele geçirildi.

Bunun üzerine polis, gözaltına aldığı sürücünün üretim yaptığı depoyu tespit ederek operasyon yaptı. Depoda su deposunda üretim yapılıp bidon ve variller içerisine konulan, yaklaşık 5 ton kaçak içki daha ele geçirdi.

Depo mühürlenirken, şüpheli hakkında gerekli işlemin yapıldığı bildirildi.