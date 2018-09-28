Elazığ'da 520 hastanın el emeği görücüye çıktı

Elazığ'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören 520 hastanın yaptığı el emeği göz nuru ürünler, görücüye çıktı.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Ruh Sağlığı Merkezinde, tıbbi tedavinin yanı sıra uygulanan rehabilitasyon tedavisi ile hastalar birbirinden farklı ürünler ortaya çıkardı. El işinden resime, ahşap boyamadan rölyef çalışmalarına kadar toplam 520 hastanın yaptığı el emeği göz nuru ürünler, Vali Fahribey Caddesinde açılan sergide satışa sunuldu. Serginin 2 hafta boyunca açık kalacağı ve sergiden gelecek gelirin rehabilitasyon çalışmalarına harcanacağı bildirildi.

Sergiyi açtıkları için çok mutlu olduklarını belirten Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Nilüfer Kılıç, “Satışlarla elde ettiğimiz paralarla bu birimde çalışanlara yeniden gerekli malzemeleri yada diğer ihtiyaçları alacağız. Tedavimizin iki aşaması var. Birincisi tıbbi tedavi, ikincisi de rehabilitasyon sürecidir. Süreçte sadece ilaç değil, günlük beceriler için yardımcı rehabilitasyon tedaviler var. Hastane içerisinde hekim uygun görüyorsa aktivite merkezinde hocalarımızın eşliğinde bu tarz ürünler üzerinde çalışıyoruz. Hasta taburcu olduktan sonra da bu çalışmaları yürütüyoruz. Hastalarımız günlük geliyorlar. Planlamalarımız var ve ekip planı yapıyor” dedi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin hastaların işlevselliğini artırmak, bağımsız yaşama becerilerini yükseltmeye yönelik bir merkez olduğunu aktaran Ruh Sağlığı Merkezi Sorunlu Psikiyatri Uzmanı Nefise Öztürk ise , “ Ayaktan hasta tedavisinin yapıldığı merkezlerdir. Hastaların hayatlarını bir bütün olarak değerlendirildiği merkezler. Sergimiz ise senede bir kez yapılmaktadır. Buradaki tüm ürünlerde hastalarımızın el emeği var. El işi örgü resim boyama farklı alanda ürünler üretiyoruz” diye konuştu.