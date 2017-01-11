Elazığ’da 55 günlük bebeğe kapalı ameliyat yapıldı

Elazığ’da doğumsal barsak sinir eksikliği hastalığı bulunan 55 günlük bebeğin tedavisi kapalı yöntemle yapıldı.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda, doğumsal barsak sinir eksikliği hastalığı bulunan 55 günlük bebeğe kapalı yöntemle (laparoskopik) sinir eksikliği olan kalın barsak kısmının çıkarılması ve anüs yoluyla kolo-anal anastomoz uygulandı. Klinikte birçok farklı hastalığın ameliyatlarının kapalı yöntemle gerçekleştirildiğini ve hirschsprung hastalığı tedavisinde de bugüne kadar farklı yöntemlerin başarılı bir şekilde uygulandığını belirten Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Kazez, laparoskopik ameliyatın gelecek zamanlarda uygun Hirschsprung hastalıklı bebeklerde bundan sonra da uygulanacağını söyledi.

Kazez, üniversite hastanesinde bu yöntemle ilk defa gerçekleştirilen ve başarı ile tamamlanan ameliyat ekibini çalışmalarından ötürü tebrik etti.