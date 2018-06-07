Elazığ’da 6. kattan atlayan kadın öldü

katından atlayarak hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Üniversite Mahallesinde bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesinin 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 yaşındaki A.G., hastanenin 6’ıncı katından atladı. Hastane personellerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.