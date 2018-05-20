Elazığ’da 600 çocuk bayram öncesi sevindirildi

Kentte İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu tarafından 200’i muhacir 600 çocuk belirlenerek, bayram öncesi onlar için alış veriş yapıldı. Bir hayır sever desteği ile 600 çocuğa çeşitli kıyafetler alınarak hediye edilirken, önümüzdeki haftada ailelere yardım kolilerinin ulaştırılacağı belirtildi.

Ramazan ayı boyunca bu tür yardımların devam edeceğini ifade eden Cemiyetin Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Sönmez,"Yetim komisyonumuzun gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 200’ü muhacir olmak üzere toplam 600 çocuğumuza bayram öncesi kıyafet alındı. Önümüzdeki hafta itibariyle de bu ailelerimize 600 adet yardım kolisi dağıtımında bulunacağız. Amacımız Ramazan ayında yetime tebessüm, muhacire ensar, fakire ise umut olmaktır. Bizlerin amacı veren el ile alan el arasında bir köprü vazifesidir"dedi.