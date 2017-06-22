Elazığ’da 61 askerin yargılanacağı salon hazırlandı

15 Temmuz darbe girişiminde Elazığ’a sözde sıkıyönetim komutanı olarak Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü atanmıştı. Darbe girişiminin baş aktörlerinden olan ve tutuklu bulunan TSK’nın Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ten, yüz yüze sıkıyönetim görevini aldığını itiraf eden Ünlü’nün gözaltına alınmasının ardından üzerinden çıkan notta görev yapacak kişilerin yer aldığı liste ordu evinde bulunmuştu. Bunun üzerine darbe girişimi nedeniyle Ünlü ile birlikte 2’si albay 3’ü binbaşı toplam 61 askeri personel tutuklanmıştı.

Tuğgeneral Ünlü ile birlikte bir binbaşı hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve beraberinde başka suç işleme” ve “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından, 2’si albay,2’si binbaşı ve 5’i yüzbaşı olmak üzere toplam 59 subay ve astsubay hakkında da “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından” cezalandırılması talebiyle açılan dava 3 Temmuz’da 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak. Dava nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni yapımı tamamlanan Vali Murat Zorluoğlu Konferans salonu, duruşma salonuna çevrildi.

350 kişi kapasiteli salonda mahkeme heyeti, sanık, avukat, izleyici ve gazetecilerin oturacağı alanlar belirlendi. Sesli ve görsel kayıtlar için elektronik sistemler de yerleştirilirken salonun dışına da 2. Ağır Ceza Mahkemesi Ek Duruşma Salonu yazılı tabela asıldı.

"Salonu duruşma soluna gibi uyarladık"

Salona gelerek incelemelerde bulunan Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz gazetecileri bilgilendirdi. Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının soruşturulmasına ve yargılanmasına hızla devam edildiğini belirten Korkmaz, ülke genelinde bir çok yerde darbeye teşebbüs ve terör örgütüne üye olmak suçundan bir çok kişi tutuklu olarak yargılandığını söyledi.

Elazığ’da darbeye teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üyesi olmaktan 61 sanık hakkında Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığını vurgulayan Korkmaz, “Adliyede mevcut olan duruşma salonlarımız ihtiyacımıza cevap vermediği için ilimizde bir tarama yaptık ve TSO salonunu duruşma salonu olarak kullanılmasını uygun bulduk. Hem güvenlik hem fiziki mekan olarak çok iyi. Seyircilerin avukatların ve sanıkların daha rahat ortamda olması, yargılamanın daha rahat icra edebilmesi için bu salonu ticaret odamızdan talep ettik. TSO Başkanı İdris Alan salonu bize tahsis etti. Biz bu salonu kısa sürede duruşma salonu gibi uyarladık. Kısmet olursa bayramdan sonra 3 temmuz 2017 tarihinde bu dosyanın yargılamasına başlayacağız. Sanıklarımızın bir çoğu zaten tutuklu. Yeterli güvenlik önlemleri altında ağır ceza heyetimiz yargılamayı inşallah sağlıkla yapıp bitirecektir” dedi.

350 kişilik salonda 61 sanığa yetecek kadar yer ayrıldığını ifade eden Korkmaz, “Her sanığa bir avukat düşecek şekilde avukatlar bölümünü ayırdık. Seyircilerimiz için arka tarafı ayırdık. Basın mensupları için belli bir bölüm ayırdık. Yine davaya müdahil olarak katılacak avukatlarımızın kendi savunmalarını ve ifadelerini verebileceği yeri de hazırladık. Dolayısıyla salon duruşması en sıhhatli şekilde yapabilecek kapasiteye ve elverişliğe sahip” diye konuştu.