Elazığ’da 61 sanıklı davada kamera kayıtları izlendi

Kamera kayıtlarını izleyen sözde sıkı yönetim komutanı, liste çıkan poşeti yer araştırmasından sonra klimanın üzerine koyduğunu söylerken, poşette sadece tablet olduğunu, listeyi içine kendisinin koymadığını iddia etti.

15 Temmuz darbe girişinin baş aktörlerinden olduğu ileri sürülen TSK’nın ihraç edilen Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ten, yüz yüze sıkıyönetim görevini aldığını itiraf eden sözde Sıkıyönetim komutanı KHK ile ihraç edilen eski Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü’nün gözaltına alınmasının ardından üzerinden çıkan notta görev yapacak kişilerin yer aldığı liste ordu evinde bulunmuştu.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek duruşma salonunda devam eden davanın bugünkü celsesinde sanıkların talep etmesi üzerine, Orduevi 302 nolu odanın bulunduğu koridora ait güvenlik kamerası ve olay yeri inceleme ekibinin kayıtları izlendi.

16 ve 19 Temmuz 2017 tarihine ait izlenen güvenlik kamera ve olay yeri inceleme polisinin kayıtlarında, Ünlü’nün orduevine poşetle 16 Temmuz 2017 tarihinde saat 01.59 girdiği ve poşetsiz geri çıktığı görülüyor.

Olay yeri polisinin kayıtlarında da 302 nolu odanın koridorunda bulunan klimanın üzerinden bulunan poşette 2 adet liste , 1 adet tablet ve 2 adet flaşdik çıktığı yer alıyor.

İzlenen kayıtların ardından mahkemeye heyeti sanık Ünlü’ye söz verdi.

Ünlü İfadesinde, “Önce yer araştırması yaptım. Daha sonra klimanın üzerini uygun gördüm. Poşeti katlanmış vaziyette ayaklarımın uçlarında yükselerek elimle koydum. Koyduktan sonra tekrar aynı yere gelmiştim ama niye geri geldiğimi hatırlamıyorum. Darbe gecesi uçakla dönmüştüm. Olay yeri incelemenin çekmiş olduğu görüntülere de flaş bellekleri ıslak mendile sardığımı hatırlamıyorum. Benim amacım sadece tableti saklamaktı. Kamera olduğunu fark etmedim. Hatta katta dolaşan diğer insanları da fark etmedim . Ben kesinlikle poşete liste koymadım. Ben poşeti koyarken çıplak elle koydum. Poşetin üstünde temizlik yapmadım” dedi.

Mahkeme heyeti bazı sanıkları da dinledikten sonra ara verdi.