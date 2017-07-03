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03 Temmuz 2017 10:19

Elazığ’da 61 sanıklı FETÖ davası başladı

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında aralarında sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan bir generalin de bulunduğu 61 sanığın yargılanması başladı.

Elazığ’da 61 sanıklı FETÖ davası başladı

03 Temmuz 2017 10:19


15 Temmuz darbe girişiminde Elazığ’a sözde sıkıyönetim komutanı olarak Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü atanmıştı. Darbe girişiminin baş aktörlerinden olan ve tutuklu bulunan TSK’nın Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ten, yüz yüze sıkıyönetim görevini aldığını itiraf eden Ünlü’nün gözaltına alınmasının ardından üzerinden çıkan notta görev yapacak kişilerin yer aldığı liste ordu evinde bulunmuştu. Bunun üzerine darbe girişimi nedeniyle Ünlü ile birlikte 2’si albay 3’ü binbaşı toplam 61 askeri personel tutuklanmıştı.


Tuğgeneral Ünlü ile birlikte bir binbaşı hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve beraberinde başka suç işleme” ve “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından, 2’si albay, 2’si binbaşı ve 5’i yüzbaşı olmak üzere toplam 59 subay ve astsubay hakkında da “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından” cezalandırılması talebiyle açılan dava bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların getirilmesiyle başladı.


Dava ek duruşma salonuna çevrilen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Vali Murat Zorluoğlu Konferans salonunda görülüyor.




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