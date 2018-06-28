Elazığ’da 71 sağlık personeli sertifikalarını aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından bebek ve yenidoğan ölümlerini en aza indirilmesi amacıyla doğum eyleminde görev alan, yeni doğan bebekler ile direk ilgili bütün personelin canlandırma eğitimi alması amacı ile yürütülen “Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında eğitim düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda 3 gün süren eğitime, 71 sağlık personel katıldı. Eğitimi başarıya tamamlayan 71 sağlık personeline sertifikaları verildi.

Amaçlarının bebek ölüm oranını en düşük seviyeye indirmek olduğunu belirten İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdulkadir Kantarcıoğlu, “Bebek ölümleri dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin önemli göstergelerinden biridir. Ülkemizde de son 15 yılda ciddi ilerlemeler kaydedilmiş ve dünya ülkeleri arasında iyi bir konuma gelmiş bulunmaktayız. Bu konuda da amacımız bebek ölüm oranlarında iddialı olan ülkelerin önünde yer almaktır. 3 günlük bir programın ardından 71 arkadaşımız yeni doğan canlandırmasını etkin yürütecek bilgi ve beceri kazanmış oldu. Bu programa katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.