İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ'da 75 adet kaçak telefon ele geçirildi

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 75 adet kaçak telefon ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 75 adet kaçak telefon ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında kargo firmaları aracılığıyla gümrük kaçağı telefon gönderileceğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda bir kargo firmasından teslimat alan şüpheli bir şahıs durduruldu. Şüphelinin elindeki kargo paketi inceleyen ekipler, 75 adet gümrük kaçağı cep telefon ele geçirdi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.