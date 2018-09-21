Elazığ'da 75 adet kaçak telefon ele geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 75 adet kaçak telefon ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında kargo firmaları aracılığıyla gümrük kaçağı telefon gönderileceğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda bir kargo firmasından teslimat alan şüpheli bir şahıs durduruldu. Şüphelinin elindeki kargo paketi inceleyen ekipler, 75 adet gümrük kaçağı cep telefon ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.