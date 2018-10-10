Elazığ'da 78 karton kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ'da polisin bir iş yerine düzenlediği baskında 78 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir işyerinde kaçak sigara satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine iş yerine baskın yapıldı. Aramada 78 karton içinde 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara ile ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.