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15 Ağustos 2018 11:24

Elazığ’da 95 aileye yumurta tavuğu hibe edildi

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 95 aileye bin 250 adet Ataks ırkı yumurta tavuğu dağıtıldı.

Elazığ’da 95 aileye yumurta tavuğu hibe edildi

15 Ağustos 2018 11:24


Karakoçan İl Özel idaresi destekli, ilçe kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü organizasyonunda yapılan proje ile 95 aileye bin 250 adet Ataks cinsi yumurta tavuğu dağıtıldı. Dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Kocabey, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, İl Müdür Yardımcısı İsmail Gürbüz, İlçe Tarım Müdürü Mehmet yıldız, şube müdürleri ve üreticiler katıldı.


Yumurta tavukçuluğunu geliştirmek üzere hazırlanan yumurta tavuğu projesinin Karakoçan ilçesinde hayata geçirildiğini belirten İl Müdürü Turan Karahan,“Projeden 95 aile yararlanıyor. Dağıtılan yumurta tavuklarını alan üreticiler, ilçe ve aile ekonomisine katkıda bulunarak, diğer üreticilere de örnek olacaktır” dedi.




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