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21 Ağustos 2018 11:47

Elazığ’da acemi kasaplar tecrübelendi

Acemi kasapların tecrübelendiği Elazığ’da hastanelere gelen kişi sayısı 5 oldu.

Elazığ’da acemi kasaplar tecrübelendi

21 Ağustos 2018 11:47


Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da Kurban Bayram’ının birinci gününde bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı. Kurban kesimi sırasında şu ana kadar yaralanan 5 kişi, kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Vatandaşlar kurban keserken ellerinden, kollarından, bacaklarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden satır ve bıçaklarla kendilerini keserek yaralandı. Geçen sene 30 dan fazla kişinin kendini kestiği kurban bayramında bu sene ciddi oranda düşüş yaşandı.


Kurban keserken yaralanan acemi kasaplar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla veya kendi imkanlarıyla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Vatandaşlar kurban keserken kendilerini yaraladığını söyledi.




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