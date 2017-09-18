Elazığ’da Ahilik Haftası etkinlikleri

Ahilik Haftası kapsamında Elazığ’da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra Öğretmenevi Konferans Salonu’nda Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Özçelik tarafından ‘Tarihimizde Ahilik’ konulu konferansını verdi.

Törene katılan ve Elazığ’da 13 bin 893 esnafın olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Esnaflarımız ülkemizde ekonomik ve toplumsal hayatta önemli bir yer tutmaktadır. Esnafımız toplumumuzun bel kemiğidir. Esnaf teşkilatımız, ahilik ile birlikte aynı zamanda engin medeniyetimizin toplumsallaşmış bir halidir. Gerek Malazgirt’ten sonra Anadolu’nun Türkleşmesi gerekse Anadolu’da kalıcı olmamızda esnaf teşkilatımızın büyük bir rolü olmuştur” dedi.

Ahilik’in kardeşlik anlamına geldiğini aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, “Ahilik eski dilde arkadaşlık, cömert, yiğit ve dost anlamında kullanılmaktadır. Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaşı Veli’nin tavsiyesi ile kurulması ile başlamıştır. Ahilik Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayanların hakim olduğu sanat, ticaret, ekonomi alanlarda iyi bir şekilde örgütlenmesidir” ifadelerini kullandı.

Sosyal yaşam standartlarını geleneklerin oluşturduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Sosyal yaşam standartlarımızın bir ayağı esnafkarlık ve sanatkarlıktır. Esnafımızın ayakta kalması, canlı olması o bölgedeki sosyal yaşamında ayakta kalması anlamına gelir. Ahilik ve esnafımız 1071 tarihinden bugüne kadar Anadolu coğrafyasında ayakta kalmamızın en temel taşlarıdır” şeklinde konuştu.

Toplumsal ve siyasal bir sıkıntının baş gösterdiğinde ortak değerlerin hatırlatıldığını vurgulayan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Cemil Erdem’de, “Bin yıldan beri Anadolu halkının bir arada ve kardeşçe yaşadığı söylenir. Ahi teşkilatının kökenine yönelik çok sayıda görüş vardır. Bunlardan en çok kabul gören 13. yüzyılda yaşayan Ahi Evran adlı kişinin Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden esnaf ve sanatkarları bir araya toplayarak örgütlenmesidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen plaket töreni sonrası etkinlikler Hürriyet Meydanında Elazığ Belediyesi Mehteran Takımının konser vermesi ve pilav dağıtması ile sona erdi.

Etkinliklere, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Cemil Erdem, Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çakırcıoğlu, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.