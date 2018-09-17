Elazığ'da Ahilik Haftası etkinlikleri

Elazığ'da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ahilik Haftası etkinlikleri, Elazığ'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra Sıdıka Avar Kız Teknik ve Meslek Lisesi Konferans Salonunda program düzenlendi. Programda, Fırat Üniversitesi öğretim görevlisi Fatih Özçelik, ahilik hakkında bilgi verdi. Ardından etkinlikleri Elazığ Belediyesi Mehter Takımının Hürriyet Meydanı'ndaki konseri ve etli pilav dağıtımı ile sona erdi.

Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra bazı güçlü devletlerin ahilik sisteminini kendi ülkelerinde uyguladığını dile getiren Vali Yardımcısı Mustafa Gül, “Devletlerin güçlenmesinde Osmanlı'nın son döneminde aldıkları bu ahilik teşkilatını kendi devletlerinde kurmaları ve işletmelerinin büyük katkısı olmuştur. Bizim esnafımız bizim tüccarımız ülkenin son zamanda yaşadığı bu sıkıntıları hiç bir zaman fırsatçılığa pirim vermeden yoluna devam edecek"ifadelerini kullandı.

Ahilik sevginin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin özetlenmiş bir kelimesi olduğunu aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise, “Biz ahilik deyince esnafların birbirine olan ilgisi, alakası, doğruluğu ve dürüstlüğünü anlarız. Hepimizin mahallelerimizdeki bakkal, kasap ve fırıncı amcamızı biliriz. Onlar ailemizden biridir. Evlatlarımızı bakkala gönderdiğimizde ona para verme ihtiyacı bile duymayız. Git bakkal amcandan 1 kilo pirinç al deriz, bakkal amca da onu tanır ve bilir. Gittiğinde ona paran nerede diye sormaz. Onu verir ve gönderir. İşte bizim mahalle kültürümüzün ve kardeşliğimizin yansıması ahiliktir. Ülkemiz ne zaman zor duruma düştüyse, esnafımız devletimizin ve milletinin yanında oldu. Vatanın birliğine ve beraberliğinin yanında oldu. Ben esnafımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varlar” diye konuştu.