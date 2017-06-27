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27 Haziran 2017 02:47

Elazığ’da ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü

Elazığ’da dün akşam ambulansa verilen cesetle ilgili esrarengiz çözüldü.

Elazığ’da ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü

27 Haziran 2017 02:47

Güvenlik güçleri tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı, olayla bağlantılı 5 şüpheliye ise adli kontrol verildi.


Olay,Elazığ- Pertek yolu Gülmez tepesi mevkiinde meydana gelmişti. 112 Acil Komuta merkezini arayan şüpheliler, yaralı bir şahıs olduğunu belirterek sağlık ekiplerinden yardım istemişti. Daha sonra Ambulansla olay yerine giden ekipleri karşılayan hafif ticari araçtaki şahıslar kafasından vurularak öldürülmüş Nedet Avcı’nın(38) , cesedini sağlık ekibine teslim etmişti.


Kafasından aldığı kurşun yarasıyla öldüğü tespit edilen şahıs Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırılmıştı.


Olayla ilgili Elazığ İl Jandarma Komutanlığıma bağlı ekipler 6 şüpheliyi tespit etti.


Şüphelilerden 5’i teslim olurken cinayeti işlediği iddia edilen M.K’yi de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadeleri alındı.


Daha sonra 6 şüpheli "Kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.Gede nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5’i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


Şüphelilerin ifadelerinde, birlikte alkol aldıkları bu sırada yaşanan kavga sırasında cinayetin tutuklanan arkadaşları tarafından işlendiğini söylediği öğrenildi.




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