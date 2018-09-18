Elazığ'da "Anne Sütü" eğitimi

Elazığ'da belediye personeline, anne sütüyle ilgili eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı " kapsamında, Elazığ Belediyesi personeline yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimi Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi sorumlusu Uzm. Dr. Berrak Yıldırım Aksakal verdi.

Belediye toplantı salonunda yapılan eğitimde, anne sütünün önemi, süt saklama koşulları, bebek beslenmesi ve tamamlayıcı beslenme , bebek dostu iş yerinin nasıl olması gerektiği konular aktarıldı.

Temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan eğitime, çok sayıda çalışan anne katıldı.