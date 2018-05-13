Elazığ’da Anneler Gününe özel program

Medical Park Elazığ Hastanesi, banka çalışanlarına anneler güne özel yemek verdi. Bir restoran da düzenlenen programa Genel Müdür Yardımcısı Seden Özkan, Anlaşmalı Kurumlar Müdür Yardımcısı Ruşen Çınar, Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ve bankada görev yapan kadınlar katıldı.

Medical Park Elazığ Hastanesi olarak anne ve bankada çalışan hanımları misafir ettiklerini belirten Genel Müdür Yardımcısı Seden Özkan, “Kendilerine bu özel günlerinde desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ediyorum. Sektörde çalışan bayanların, anne olan çalışanlarımızın sıkıntılarına değindik. Sağlık hizmetleri, çocukları ile ilgili anne olarak onlara hangi konularda destek vereceğimizle ilgili istişarelerde bulunduk” dedi.