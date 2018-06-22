Elazığ’da ara elaman ihtiyacı masaya yatırıldı

Elazığ’da Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Ara Eleman İhtiyacı İstişare Toplantısı düzenlendi. Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan başkanlığında, kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katılımı ile yapılan istişare toplantısında, ara eleman sorunu konuşuldu. Başkan Arslan, bu konuda geniş tabanlı bir konsensüs sağlanarak kısa, orta ve uzun vadeli hedefler ortaya konması ve doğru bir planlama yapılması gerektiğini dile getirdi.

Yetişmiş ve ara eleman konusunda da çok ciddi ihtiyaç söz konusu olduğunu belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Bu konuda illerde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları faaliyet göstermektedir. Ancak daha aktif ve etkin bir çalışma için sahada işverenlerin de taleplerinin dikkate alınarak işbirliği içerisinde çözüm yolları aranmalıdır. Bu anlamda ilimizde FKA desteği ile odamız iştiraki İŞGEM tarafından gerçekleştirilecek olan merkez tarafından konuyla ilgili çalışmalar yapılarak, sorunun çözümü noktasında pratik adımlar atılabilir düşüncesindeyiz. Planlı ve geleceğe yönelik kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle biz kendi ilimizde bu sorunun çözümüne nasıl katkı sağlayabiliriz hususunu değerlendireceğiz” dedi.

İşletmelerin nitelikli ara eleman ihtiyacı ortada iken bu sorunu niteliksiz işsizlerle çözmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Başkan Arslan, “İşsiz kardeşlerimizin de nitelik kazanmak suretiyle iş bulmalarının yolu da yine buradan geçiyor. Sorunun bir çok boyutu olduğu bu toplantıda dile getirildi. Eğitim müfredatından, meslek liselerinin cazibesini yitirmesine kadar çok boyutlu bir sorunla karşı karşıyayız. İşletmelerimizin yoğun bir şekilde ara eleman ihtiyacını karşılayan MYO’ların mutlak suretle cazip hale getirilmesi gerekiyor. Bugün gençlerimiz MYO’ları tercih etmiyor ise bunun nedenine bakmak gerekiyor. Bu toplantıda çıkan ‘Aranan Eleman’ sloganı ile konuyu gündemimizde tutmaya ve bu toplantıları artırarak tarafların çözüm önerilerini masaya yatırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı, Elazığ OSB Müdürlüğü, Elazığ OSB Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Kovancılar MYO Müdürlüğünden yetkililer katıldı.