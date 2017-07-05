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05 Temmuz 2017 22:40

Elazığ’da aranan 3 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde yapılan uygulama kapsamında Elazığ’da aralarında ‘kasten adam öldürme’ suçundan 14 yıl cezası olan bir şahıs olmak üzere aranan toplam 3 kişi yakalandı.

Elazığ’da aranan 3 şüpheli yakalandı

05 Temmuz 2017 22:40


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde uyuşturucu madde satışının yoğun olarak yapıldığı bölge ve mahallelerde eşzamanlı olarak başlatılan uygulama kapsamında Elazığ’da 15 ekipten oluşan 45 personel ve uyuşturucu konusunda uzman 1 detektör köpek ile il merkezinde belirlenen mahalle, sokak, umuma açık yerler, şüpheli görülen araç ve şahıslar üzerinde uygulama yapıldı.


Uygulama 108 şahıs sorgulanırken, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 4 yıl 2 ay cezası olan 1 şahıs, ‘kasten adam öldürme’ suçundan 14 yıl 1 ay cezası olan 1 şahıs ve ‘konut dokunulmazlığı’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca uygulama esnasında şahıslar üzerinde yapılan aramalarda da 6 adet ecstasy hap ve 0,58 gr metamfetamin maddesi ele geçirildiğini bildirildi.




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