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16 Ağustos 2018 09:43

Elazığ’da aranan 63 şahıs yakalandı

Elazığ’da eş zamanlı olarak jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada 1’i terör örgütü PKK üyeliğinden olmak üzere aranan 63 şüpheli yakalanırken, 442 gram esrar ele geçirildi.

Elazığ’da aranan 63 şahıs yakalandı

16 Ağustos 2018 09:43


İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da ’Huzurlu Bayramlar Uygulaması’ gerçekleştirildi. Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 86 ekip ve 37 noktada yapılan uygulamada, 433 personel görev aldı. Uygulama 5 bin 683 şahıs sorgulanırken, 2 bin 114 araç kontrol edildi.


Uygulama kapsamında 1’i terör örgütü PKK üyeliği, 1’i karşılıksız çek verme, 1’i ruhsatsız ateşli silah ve mermi alma, 1’i kayıp şahıs, 1’i uyuşturucu ticareti yapma, 1’i kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, 1’i yaralama suçundan, 4’ü bakaya ve 52’si yoklama kaçağı olmak üzere 63 şahıs yakalanırken, 442 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Yol kontrollerinde, arama kaydı bulunan bir araç da yakalandı. 11 araca toplam 3 bin 52 TL para cezası uygulanan uygulamada 7 araç trafikten men edildi. 117 iş yerinde yapılan kontrollerde ise, 1 iş yeri hakkında kapatılması için tutanak tanzim edildiği öğrenildi.




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