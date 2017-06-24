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24 Haziran 2017 14:50

Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu taştı

Elazığ’da Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı.

Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu taştı

24 Haziran 2017 14:50


Elazığ’da Asri Mezarlık başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arefe günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.


Bir bayramın daha hüsranla geçeceğini dile getiren Ayşe Kokacı, "Bir bayram daha annesiz, babasız, kardeşsiz geçecek. Üzülüyoruz ama çocuklarımız var. Onlar için de annelik görevini yapmak zorundayız. Kur’an okuyup dua ettik elimizden başka bir şey gelmiyor" dedi.


Ölen yakınlarını yad etmek için mezarlığa geldiklerini belirten Zülfü Demirkol ise, "Onlara Kur’an okumak, tekrar hatırlamak ve ölümü hatırlamak için bayram öncesi biz de mezarlığa geldik. Buraya geliyoruz bayram başlamış oluyor. Ramazanı uğurlamış oluyoruz. Mümkün olduğu kadar bayramlar haricinde de gelip temizlik yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


Arefe günü mezarlıkları ziyarete geldiklerini aktaran Mahsun Oğuzhan da, "Babam, nenem, amcam hepsinin kabrini ziyaret geldik. ‘Arefe günü ziyaret ettiğin de sizleri görürler’ diyorlar. Biz de o yüzden kendilerine bir Kur’an ve Fatiha okumak amaçlı geldik. Onların bayramını da biz böyle kutluyoruz" ifadelerini kaydetti.




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