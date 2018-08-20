Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu taştı

Elazığ’da Asri Mezarlık başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arefe günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul’dan bütün aile büyüklerinin ziyaretine geldiklerini ifade eden Özalp Çalışkan, “Allah ölülerimizi rahmet eylesin mekanları cennet olsun” dedi.

Arefe dolayısıyla bayram ziyaretine geldiğini dile getiren Kazım Turgut, “Babamızı, dedemizi, atamızı burada yatan herkesi Allah nur içinde yatırsın” diye konuştu.

Arefe günü büyüklerin, bayram ziyaretine geldiğini ifade eden Sacit Taşdemir, “Annemiz babamız ve ağabeyimiz burada onların ruhuna hem dua okumak hem de onları anmak vesilesiyle geldik. Allah rahmet eylesin, günahlarını affetsin. Tüm ölenlere rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.