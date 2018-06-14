Elazığ’da arefe günü mezarlıklar ziyaretçilerle doldu

Asri Mezarlık başta olmak üzere kentteki tüm mezarlıklar, arefe günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, kabir başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Ramazan’ı kazasız belasız geçirdiklerini aktaran Fuat Bingöl, "Allah vatanımıza, milletimize ve tüm sevdiklerimize hayır uğur getirsin. Burayı temizliyoruz. Evlatları olarak görevlerimizi yapıyoruz" dedi.

Mezarlıkta kız kardeşini ziyaret ettiğini dile getiren Mustafa Tik ise "Onu ziyaret ettim. Fatiha okudum. Mezarını temizledim ve su döktüm. Hepimizin yatacak yeri orası ebediyat orasıdır" diye konuştu.

Büyüklerini ziyaret ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Kamil Yılmaz da, "Bundan daha büyük mutluluk olmaz. Allah yattıkları yerden utandırmasın. Dua okuduk temizledik. Başka yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.