Elazığ'da arıcılara kovan dağıtıldı

Elazığ'da Genç Çiftçi Projesi kapsamında arıcılara kovan dağıtıldı.

Elazığ'da Genç Çiftçi Projesi kapsamında arı sütü ve arıcılık yapacak 5 çiftçiye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kovan dağıtımı yapıldı. Dağıtım törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Su Ürünleri Araştırma Müdürü Özkan Özbay, TKDK İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz ve arıcılar katıldı.

Bakanlığın tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması için Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi Programı'nı uygulamaya koyduğunu belirten İl Müdürü Turan Karahan, “Üç yıl önce başlayan projede bugüne kadar ilimizde 600'ün üzerinde gencimize istihdam alanı oluşturulmuştur. Bu kapsamda 20 milyon civarında hibe desteği verilmiştir. Arıcılık konulu projesi destek almayı hak eden genç çiftçilerimize, dağıttığımız kovanların çiftçilerimize bereketli kazançlar getirmesini diliyorum” dedi.