Elazığ'da arıcılara sertifikaları verildi

Elazığ'da ‘Ana Arı Yetiştiriciliği Kursu'na katılan 54 arıcıya sertifikaları verildi.

Elazığ Arıcılar Birliği tarafından Ana Arı Yetiştiriciliği Kursu düzenlendi. 2 hafta süren ve Dr. Ali Korkmaz tarafından verilen kursa, 54 arı üreticisi katıldı. Kurs sonunda arı yetiştiricilerine düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Türkiye'nin dünyada arı yetiştiriciliği ve bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, “İlimizde ilçeler de dahil olmak üzere bine yakın arıcılık yapan işletme var. Bu işletmelerde yılda ortalama bin ton civarında bal üretimi gerçekleşmektedir. İl müdürlüğü olarak arıcılarımız için düzenlediğimiz kurslara gösterilen ilgi bizleri çok memnun etti. Kurslar sayesinde üreticilerimiz atadan kalma yöntemleri bırakıp, modern yöntemleri uygulamaktadır” dedi.

Son yıllarda arı ölümlerinde ciddi bir artış olduğunu dile getiren Arıcılar Birliği Başkanı Fırat Canbay ise, “Özellikle bu ölümlerin önüne geçmek, ana arı kalitesini arttırmak, arıcılarımızın kendi ana arılarını yetiştirmesi adına kurslar düzenlendik. Verilen kursların çok faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen sertifika törenine, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Salim Gökalp, İl Arıcılar Birliği Başkanı Fırat Canbay, Dr. Ali Korkmaz ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı.