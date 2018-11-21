Elazığ'da "Asma Yetiştiriciliği" kursu

Elazığ'ın Körpe köyünde "Asma Yetiştiriciliği" kursu açıldı.

İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi, İl Tarım ve Orman Müdürlü ile Ziraat odası işbirliğiyle yapılan mesleki eğitim kursları kapsamında Körpe Köyünde "Asma Yetiştiriciliği" kursu düzenlendi.Çoğunluğu kadın 25 kişinin katıldığı kursla istihdamın korunması ve arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kursun 24 gün süreceğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan,"Asma Yetiştiriciliği kursuna 16'sı kadın 9'u erkek toplam 25 kursiyer katıldı. Açılan kurs ile istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, üreticinin bilinçlendirilmesi, meslek edinmelerine yardımcı olunması amaçlanmıştır” dedi.

Çiftçi eğitimlerinin önemine de dikkat çeken Karahan, eğitimin olmadığı yerde verimli ve kaliteli üretimin olmayacağını, yanlış bilinen uygulamaların doğru teknikler ile değiştirilmesinin tek yolunun çiftçi eğitimi olduğunu kaydetti.