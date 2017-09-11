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11 Eylül 2017 11:18

Elazığ’da at sevgisi, ücretsiz at binme ile aşılanıyor

Elazığ’da yarışların yapıldığı hipodromda at sevgisinin kazandırılması için ücretsiz ata binme hizmeti veriliyor.

Elazığ’da at sevgisi, ücretsiz at binme ile aşılanıyor

11 Eylül 2017 11:18

Proje kapsamında ilerleyen günlerde atla terapi merkezinin kurulması hedeflendiği bildirildi.


Elazığ Hipodrom Müdürlüğü tarafından, hipodromdaki piknik alanına gelen hem yetişkinlere hem de çocuklara toplumda at sevgisini geliştirmeye yönelik proje kapsamında ücretsiz ata binme hizmeti veriliyor. Özellikle hafta sonları erkek ve kadın seyislerin yardımıyla pony cinsi ve yarış atlarına binenler, günün tadını çıkartıyor.


Elazığ Hipodrom Müdürü Erdoğan Temiz, TJK sosyal projeleri adı altında hipodromda yetişkin ve çocuklara at sevgisi aşılamak, atın hissiyatını aktarmak amacıyla haftanın belirli günlerinde ücretsiz ata binme hizmetleri verdiklerini belirtti. Sosyal projeler geliştirdiklerini aktaran Temiz, “Atla terapi merkezlerimiz var. Türkiye’de 5 tane olan atla terapi merkezlerimizin 6’ıncısını Elazığ’da kurmayı düşünüyoruz. Şu anda verdiğimiz hizmet bunun ilk adımıdır. Pony cinsi atımızla çocukları, yarış atları seviyesi olan atlarla da büyülerimizi haftanın belirli günlerinde ücretsiz ata bindiriyoruz. Hipodromlar sadece at yarışı yeri değil hem piknik yapılabileceği hem de atlara binilebileceği sosyal alanlardır” dedi.


Atı ilk gördüğünde binmenin kolay olduğunu zannettiğini dile getiren çocuklardan Aleyna Kaya, “Ata bindikten sonra her şey değişti. Atın üstündeyken birazcık korktum” ifadelerini kullandı.


Piknik ve ata binmek için hipodromun güzel bir alan olduğunu aktaran Hanife Kaya, “Hipodrom çocukların hem eğlenebileceği hem de stres atabileceği bir yer. Burası çok huzurlu bir ortam” diye konuştu.


Ailesi ile birlikte hipodroma piknik yapmaya geldiğini vurgulayan Hakan Turan ise “Hipodrom piknik alanı için güzel bir yer. Çocuklar ve büyüklerin hem eğlenebildiği hem de ata binebileceği bir yer” şeklinde konuştu.




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