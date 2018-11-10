Elazığ'da Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri

Elazığ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında oratoryo gösterisi yer aldı.

Elazığ'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı nedeniyle program düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Esra Zafer Eşref Yıldırım Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Feyzi Bal günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon sunumunun ardından oratoryo gösterisi yapıldı. Program, yıl içerisinde resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödül verilmesiyle son buldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazileri minnetle andıklarını belirten Öğretmen Feyzi Bal, “Mustafa Kemal Atatürk, yaşamı boyunca her adımını dikkatle, toplumun duyarlılıklarından kopmadan, dünyadaki gelişmeleri izleyerek ve Türk Milleti'nin desteğini daima yanında hissederek atmıştır. Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda tüm zamanların lideridir. Sözleri, hala bize yol göstermektedir. Atatürk'ü anmak üzere toplandığımız bu anlamlı günde, onu anlamanın en doğru yolu, onu iyi okumak ve onun sözlerini doğru yorumlamaktır. Bizler, bugün barış içinde bu güzel ülkede yaşayıp, Türk Milleti olarak dayanışma içinde dünyada varlığımızı sürdürebiliyorsak, ona ve onunla birlikte canları pahasına bu ülkeyi kuran kahramanlara borçluyuz. Borcumuzu ödemenin tek yolu çalışmaktır. Hepimize düşen görev, ülkemizi barış içinde muhafaza ederek dünyanın muhasır ülkeleri düzeyine çıkarmaktır” dedi.

Elazığ Belediye Kültür Mezkezi'nde düzenlenen törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, protokol üyeleri, STK temsilciler, askeri personel, öğretmen ve öğrenciler katıldı.