Elazığ'da Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi

Elazığ'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yılında sevdiği eserlerle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıldönümü dolayısıyla Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konser verildi. Nurettin Ardınçoğlu Kültür Merkezi'nde verilen konserin Koro şefliğini Kenan Çimtay yaptı. Konserde, Atatürk'ün sevdiği ve Elazığ'a geldiğinde mahalli sanatçılardan tarafından dinlediği Harput yöresine ait eserler solo ve koro olarak seslendirildi. Konseri çok sayıda vatandaş büyük beğeni ile izledi.

Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olarak Atatürk'ü anmak için konser düzenlediklerini belirten Koro Müdürü Olcay Bürhan, "Koro olarak bu konserimizde şefimiz Kenan Çimtay yönetiminde sanatçılarımız birbirinden güzel 16 eser seslendirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişlerinde kendisine mali sanatçılar tarafından okunan Harput yöresine ait eserler seslendirdi. Konserimizde bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.