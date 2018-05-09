Elazığ’da atla terapi dönemi

Atla Terapi Merkezinin 7.’si Elazığ’da törenle açıldı. Açılışta çocuklar atlara binerek gezdirildi.Atla Terapi sayesinde fiziksel engelli ve otizmli çocukların duruş, denge, konsantrasyon ve kas kontrolü geliştirilerek, yürüme yetenekleri artırılması hedefleniyor.

Hipodromunun kente çok ciddi katkıları olduğunu dile getiren Vali Yardımcısı Mustafa Gül, “Atla terapi merkezinin 7.’si Elazığ’da kuruluyor. Bu maddi anlamda bir kazanç değil ama dezavantajlı gruptaki öğrencilerimizin rehabilite edilmesi anlamında çok büyük bir kazançtır” dedi.

Türkiye’de 9 tane bulunan hipodromlardan birisi 2002 yılından beri Elazığ’da hizmet verdiğini dile getiren Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan. ide, “Hem bakanlığımız hem de Elazığ için çok ciddi bir değere sahip olan hipodromumuzun bugün açılışını yapacağımız atla terapi dediğimiz hipoterapi merkezi buna ayrı bir değer katacaktır. Hipodrom denildiği zaman insanların aklına sadece at yarışları geliyor. Bizler bakanlık ve jokey kulübü ile birlikte bunun aslında böyle olmadığını sosyal sorumluluk projelerinde de hipodromlarında ciddi manada yer alacağı düşüncesi ile inşallah bu projelerin devamını da getireceğiz. Biz çocuklarımızın haftanın beş günü eğitimlerinde katkıda bulunacağız. Sadece dezavantajlı değil tüm okulda okuyan çocuklarımız buradan istifade edecekler” diye konuştu.

Alternatif terapi yönetimini Türkiye’de yaygınlaştırmak ve engelli çocuklarımıza faydalı olmak amacıyla çalıştıklarını belirten Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Sadettin Atığ, “İlk kez İstanbul daha sonra Diyarbakır, İzmir, Bursa, Şanlıurfa ve Adana’da açtığımız ve bugün burada açtığımız atla terapi hizmetlerini Türkiye genelinde bütün hipodromlarımıza hızla taşımak ve faaliyetlerimizi arttırarak sürdürmek istiyoruz. Atla terapi merkezlerimizde açıldığı günden itibaren seanslara düzenli olarak katılan telepatik giriş yapan 3 binin üzerindeki çocuğu zihinsel ve fiziksel anlamda aşama kaydettiğinin mutluluğunu yaşıyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu alternatif terapi yöntemiyle Elazığ’da da hem ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hem de ailelerine umut olacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Jokey Kulübü Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Bercis Merdanoğlu, “Down sendromlu bütün çocuklarımızı ve bütün engelli gruplarını buraya kabul ediyoruz. Burada gelip güzel vakit geçirmelerini istiyoruz. Haftanın üç günü burada terapi gören çocuklarımızın yanında gelen velileri burada güzel hipodromumuz da bulunan yeşil alanımızda vakit geçire bilirler. Engelli çocuklarımızla ilgili atla terapinin çok büyük faydaları var. Kasları ile ilgili çalışmalarında, kendilerine olan öz güvenlerinde bir şeyi kendi başlarına başara biliyor hissinden dolayı uzman ekibimizle birlikte burada hizmet veriyor olacaklarını” diyerek sözleri tamamladı.

Programa Vali Yardımcıları Mustafa Gül, Erkan Kaçmaz, Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan,Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Sadettin Atığ, hipodrom çalışanları ve vatandaşlar katıldı.