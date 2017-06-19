Elazığ’da avlak alanlara ikaz tabelası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre il genelinde avlanma yaptırılan alanlara ikaz ve bilgilendirme tabelaları yerleştirildi. Çalışma kapsamında Elazığ’da bulunan Altınkaya ve Denizli genel avlak alanlarının bazı noktalarına tabelalar dikildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından yapılan açıklamada, 2017 yılı sonuna kadar il genelinde bulunan 49 avlak alana ikaz ve bilgilendirme tabelalarının dikileceği bildirildi.