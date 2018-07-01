Elazığ’da AYT heyecanı

Sınav sırasında adaylar içeride, aileleri ise dışarıda ter döktü.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15’te başladı. Elazığ’da da AYT’ye girecek adaylar saat 10.15’de başlayan sınav için saatler öncesinde okulların önüne geldi. Aileleriyle birlikte sınav okullara gelen adaylar, binalarda detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00’da okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda okullara girebildi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü. Dışarıda çocuklarını bekleyen bazı veliler Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Soruların çok zor olduğunu belirten Veli Kader Bozyıl, "Ailelerde çok üzgün bir durumda. Biraz sorular kolay olsaydı, çocuklarda bu kadar yıpranmazdı. Niye bu kadar zor sorular soruyorlar. Bir sene boyunca sürekli çalışıyorlar. Allah yardımcıları olsun” dedi.

Sınava hazırlandıklarını fakat sınav sisteminin zor olduğunu dile getiren Muhammet Ekici, "İnşallah yaparız. Herkes için hayırlısı neyse o olsun. Hedefim hukuk fakültesi. İnşallah kazanırız. Hakkımızda hayırlısı neyse ol olsun" diye konuştu.

Düne göre pek heyecanlı olmadığını ifade eden Demet Erdoğan, "Çünkü dün bayağı zordu ve heyecanda gitti. Ama yine de umutluyum, inşallah olacak. Bütün arkadaşların emekleri boşa gitmesin. Dün herkes moralini çok bozmuştu ama inşallah bugün olacak" ifadelerini kullandı.