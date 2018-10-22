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Elazığ'da “Babalar Oğullar, Ustalar Çıraklar Harput Müziği Konseri"

Elazığ’da düzenlenen "Babalar Oğullar Ustalar Çıraklar Harput Müziği Konseri” büyük ilgi gördü.

Elazığ'da düzenlenen "Babalar Oğullar Ustalar Çıraklar Harput Müziği Konseri” büyük ilgi gördü.


Elazığ Belediyesi, Türk Musikisi Federasyonu ile Elazığ Kültür ve Musiki Derneği tarafından “Babalar Oğullar Ustalar Çıraklar Harput Müziği Konseri” Belediye Kültür Merkezinde düzenlendi. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Sanatçısı Hasan Öztürk oğlu Faik Doğukan Öztürk, TRT Sanatçısı Muzaffer Ertürk, Zülfü İlkyaz, Zülfü Demirtaş,genç sanatçılardan Gürkan Soran, Adnan Çilesiz ile Elazığ'ın önemli seslerinden Yalçın Turhan ve oğlu Ahmet Turhan'la birlikte çok sayıda sanatçı yer aldı.


Sinevizyon ile başlayan konser de baba oğul ve usta ile çıraklar sahne aldı. Yoğun katılımın olduğu konser beğeniyle izlendi.

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