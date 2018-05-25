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25 Mayıs 2018 16:10

Elazığ’da bağlarda biyolojik mücadele

Elazığ’da bağ unlu bitine karşı biyolojik mücadele başladı.

Elazığ’da bağlarda biyolojik mücadele

25 Mayıs 2018 16:10


İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "İyi Tarım Uygulamaları Köy" projesi kapsamında, merkez Muratçık köyündeki bağ alanlarında unlu bit zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Mücadele kapsamında çiftçiler unlu bitine karşı bilgilendirildi.


Muratçık köyünü proje kapsamında belirlediklerini ifade eden İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, "Bugün Muratçık köyünün tarımsal faaliyetlerine baktığımız zaman ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi görüyoruz. İyi Tarım Uygulamasında asıl amacımız, soframızdaki ürünlerin kimyasallardan arınmış, güvenilir ve sağlıklı olmasını sağlamaktır. Uygulama ile tarımsal ürünlerde kimyasallar, kontrollü kullanıyor yada hiç kullanılmıyor. İlimiz bağ alanlarında, bağ unlu bitinin zararlarının yoğunluğunun artması ihtimali değerlendirildiğinde, yeni ve etkili mücadele yöntemlerine yönelmek, kimyasal mücadelede oluşacak olumsuzlukların önlenmesi adına gereklidir. Bitkinin öz suyunu emerek, asmanın zayıflamasına, verimden düşmesine ve sonunda kurumasına neden olan bağ unlu biti ile mücadele, Muratçık köyünde proje kapsamında farklı noktalarda 200 dekar alanda biyolojik mücadele etmeni salımı yapılacaktır”dedi.


Daha sonra Ziraat Mühendisleri Volkan Çelik ve Aydın Canalan, üreticilere parazitik yaban arısı ve uygulaması hakkında da bilgi verdi.




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