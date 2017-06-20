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20 Haziran 2017 18:31

Elazığ’da bayram denetimi

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetim yaptı.

Elazığ’da bayram denetimi

20 Haziran 2017 18:31


Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramına sayılı günler kala unlu mamul üretimi yapan imalathanelere yönelik denetimlerini artırdı. Bayram ikramlarının başında gelen tatlı, kadayıf, pasta gibi unlu mamullerin daha sağlıklı ve temiz koşullarda üretilmesi için kapsamlı denetim gerçekleştiren ekipler, imalathanelerin mutfaklarına, kullandıkları malzemelerin tarihlerine, çalışanların kılık kıyafet ve kişisel temizliklerine varana kadar bir çok denetim gerçekleştirdi.


Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kapalı çarşı başta olmak üzere şehir genelinde zabıta ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü, denetimlerde gerekli temizlik kurallarına ve hijyen koşullarına uymayan iş yerleri hakkında tutanaklar tutularak uyarılarda bulunulduğu bildirildi.




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