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15 Haziran 2018 09:09

Elazığ’da bayram namazında camiler doldu

Elazığ’da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

Elazığ’da bayram namazında camiler doldu

15 Haziran 2018 09:09


Elazığ’da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Cami başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya’nın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi.


Daha sonra İzzetpaşa Cami’de Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, vatandaşlarla bayramlaştı.


Bir bayrama daha ulaştıklarını aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Güzel bir Ramazan geçirdik. Bereketli, mutlu ve huzurlu bir Ramazan oldu. Akabinde bayrama ulaştık. Bayram sevinç, mutluluk, huzurdur. Tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum” dedi.


Güzel bir gün olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise “Bayram namazından sonra hemşerilerimizle bayramlaştık. Klasik bir bayramlaşma törenini İzzetpaşa Cami’de yaptık. Güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Elazığ her zaman olduğu gibi Ramazan ayının ruhuna uygun bir çok programlarla dolu dolu geçti” diye konuştu.




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