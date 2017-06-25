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25 Haziran 2017 08:46

Elazığ’da bayram namazında camiler doldu taştı

Elazığ’da bayram namazı coşkusu yaşandı.

Elazığ’da bayram namazında camiler doldu taştı

25 Haziran 2017 08:46

Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar camilere akın etti.


Elazığ’da vatandaşlar Ramazan Bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Hep birlikte saf tutan vatandaş bayram namazını coşkuyla kıldı. Namazın ardından tekbirlerle minbere çıkan imamlar bayramın anlam ve önemini anlatan hutbeler verdi. Hutbenin ardından İzzetpaşa Camiinde Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan vatandaşlarla bayramlaştı.




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