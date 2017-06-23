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23 Haziran 2017 17:54

Elazığ’da bayram öncesi trafik uygulaması

Elazığ’da jandarma ve polis ekipleri Ramazan bayramı öncesi şehrin farklı noktalarında trafik uygulaması yaptı.

Elazığ’da bayram öncesi trafik uygulaması

23 Haziran 2017 17:54


Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Ramazan bayramı dolayısıyla şehrin giriş ve çıkışlarında trafik denetimi uygulaması yaptı. Polis ve jandarma ekipleri bayram tatilinde alınacak trafik tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuları uyardı. Emniyet kemeri takılı olmayanlara kemerlerini taktıran ekipler, önde oturan çocukları da arka koltuğa aldırttı. Uygulamada trafik kurallarının önemi anlatılarak sürücülere şeker ve kolonya ikram edildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan Bayram tatilinin başlayacak olması ile birlikte karayolları üzerinde oluşması muhtemel trafik yoğunluğunun sorunsuz olarak yönetilmesi, güvenli bir trafik ortamının sağlanarak trafik kazaların önlenebilmesi için 23-28 Haziran tarihleri arasında şehrin girişi ve çıkış noktaları ile birlikte şehir içinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde diğer birin personellerinin de katılımıyla toplam 90 personel ile çalışma yürütüyoruz. Uygulama da taşıt sürücüleri durdurularak, sürücülerin hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konularında uyarı ve bilgilendirmede bulunuluyor" denildi.




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